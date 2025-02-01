استشهاد طفل فلسطيني وإصابة مواطنَين آخرين جراء قصف إسرائيلي على مدينة جنين

استشهد طفل فلسطيني وأصيب مدنيان آخران جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي للحي الشرقي من جنين شمال الضفة الغربية مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها لليوم الثاني عشر على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "استشهد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي (14 عاما)، وأصيب مواطنان آخران، مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، الحي الشرقي من مدينة جنين".

وذكرت الوكالة أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ديوان السعدي في الحي الشرقي من جنين، ما أدى لاستشهاد الطفل السعدي وإصابة المواطنين الآخرين.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلت جثمان الطفل، وأسعفت المصابين الآخرين.

ونعت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين السعدي، موضحة أنه كان طالبا في الصف التاسع الأساسي في مدرسة ذكور عز الدين الأساسية في جنين.

وذكرت الوكالة أنه عقب مقتل الطفل السعدي، ارتفع عدد القتلى في محافظة جنين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة ومخيمها قبل 12 يوما، ليصل إلى 20 قتيلا إضافة إلى العشرات من المصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.