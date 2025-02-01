السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

استشهاد طفل فلسطيني وإصابة مواطنَين آخرين جراء قصف إسرائيلي على مدينة جنين

جنين،فيتو
جنين،فيتو

استشهد طفل فلسطيني وأصيب مدنيان آخران جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي للحي الشرقي من جنين شمال الضفة الغربية مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها لليوم الثاني عشر على التوالي.

 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "استشهد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي (14 عاما)، وأصيب مواطنان آخران، مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، الحي الشرقي من مدينة جنين".

وذكرت الوكالة أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ديوان السعدي في الحي الشرقي من جنين، ما أدى لاستشهاد الطفل السعدي وإصابة المواطنين الآخرين.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلت جثمان الطفل، وأسعفت المصابين الآخرين.

ونعت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين السعدي، موضحة أنه كان طالبا في الصف التاسع الأساسي في مدرسة ذكور عز الدين الأساسية في جنين.

وذكرت الوكالة أنه عقب مقتل الطفل السعدي، ارتفع عدد القتلى في محافظة جنين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة ومخيمها قبل 12 يوما، ليصل إلى 20 قتيلا إضافة إلى العشرات من المصابين.

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استشهاد طفل فلسطيني إسرائيل فلسطين

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