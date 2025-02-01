تقارير: 110 من الأسرى المفرج عنهم سينقلون إلى غزة

أفادت شبكة «العربية»، اليوم السبت، بأن 110 من الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال سينقلون لقطاع غزة.

3 محتجزين في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إسرائيل إنها تلقت قائمة بأسماء 3 محتجزين في قطاع غزة، من المقرر إطلاق سراحهم اليوم.

الدفعة الرابعة من الأسرى المقرر الإفراج عنهم

وكانت تقارير قالت إن الإسرائيليون الثلاثة الذين سيتم تبادلهم اليوم السبت هم ياردين بيباس، وكيث سيغال، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وعوفر كالديرون، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.

في المقابل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم، ويبلغ عددهم 183 معتقلا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

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