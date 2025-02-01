أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. ارتفاع كبير بأسعار الجنيه الذهب.. و16 مليون عملية تحميل لـ"ديب سيك" خلال 18 يومًا من إطلاقه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

تلقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في مشروع زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف لمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة للشركات العاملة في هذه الصناعة بدلا من استيرادها.

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه بالنسبة لاداء الاسواق الخليجيه في نهايه اسبوع ونهايه شهر ونهايه اسبوع،فقد أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين في جلسة الخميس مع استمرار إعلانات نتائج الأعمال السنوية والتوزيعات النقدية للبنوك والشركات كما يأتي هذا التباين بعد يوم من قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة بالإضافة إلى المخاوف المحتملة على الاقتصاد الأميركي والعالمي بسبب فرض الضرائب والجمارك الحمائيه من قبل الولايات المتحده الامريكيه.

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة باجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشترك

وكان في استقبال الخطيب في المطار وزير التجارة والصناعة الكويتي وتتضمن فعاليات اللجنة المشتركة عقد اجتماع على المستوى الوزاري يسبقه اجتماعات على مستوى الخبراء والفنيين من الجانبين.

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نجح مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة "ديب سيك" (DeepSeek) في تصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا في 140 سوقًا عالمية، حيث استحوذت الهند على النسبة الأكبر من المستخدمين الجدد.

حققت أسعار الجنيه الذهب ارتفاعا كبيرا فى الأسواق المحلية خلال شهر يناير، حيث قفز سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 1480 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 31360 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 29880 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 1 فبراير 2025، انخفاضًا ملحوظًا في بعض الأنواع؛ وتراوحت الانخفاضات في أسعار الكتاكيت ما بين جنيهين و10 جنيهات في بورصة الدواجن، بينما استقرت أسعار البط اليوم.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال شهر يناير 2025 نحو 1.621.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 29.689 مليون ورقة مالية منفذة على 2.135 ألف عملية.

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.993.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 31.128 مليون ورقة منفذة على 2.273 ألف عملية خلال الشهر الماضي هذا وقد استحوذت الأسهم على 5.11 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 94.89 % خلال الشهر.

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

ووضعت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025 كاملة لجميع العاملين بالدولة ليكون قبل بدأ شهر رمضان المبارك بوقت كاف.

كشف تقرير حديث لعام 2025 أن التكنولوجيا المناخية تتصدر أولويات الاستثمار في الاستدامة حيث يخطط 62% من المسؤولين التنفيذيين وذلك بزيادة 10 نقاط مئوية عن عام 2024 لزيادة ميزانيات الاستدامة لديهم، بزيادة متوسطة قدرها 10.5%.

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