السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. ارتفاع كبير بأسعار الجنيه الذهب.. و16 مليون عملية تحميل لـ"ديب سيك" خلال 18 يومًا من إطلاقه

موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

وزير قطاع الأعمال يتلقى تقريرا حول مستجدات مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات

 

 تلقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في مشروع زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف لمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة للشركات العاملة في هذه الصناعة بدلا من استيرادها.

 

خبيرة ترصد اداء البورصات الخليجية خلال تعاملات شهر يناير 2025

 

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه بالنسبة  لاداء الاسواق الخليجيه في نهايه اسبوع ونهايه شهر ونهايه اسبوع،فقد  أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين في جلسة الخميس مع استمرار إعلانات نتائج الأعمال السنوية والتوزيعات النقدية للبنوك والشركات كما يأتي هذا التباين بعد يوم من قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة بالإضافة إلى المخاوف المحتملة على الاقتصاد الأميركي والعالمي بسبب فرض الضرائب والجمارك الحمائيه من قبل الولايات المتحده الامريكيه.

وزير الاستثمار يشارك في اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية

 

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة باجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشترك

 وكان في استقبال الخطيب  في المطار وزير التجارة والصناعة الكويتي وتتضمن فعاليات اللجنة المشتركة عقد اجتماع على المستوى الوزاري يسبقه اجتماعات على مستوى الخبراء والفنيين من الجانبين.

16 مليون عملية تحميل لـ"ديب سيك" خلال 18 يومًا من إطلاقه

\

نجح مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة "ديب سيك" (DeepSeek) في تصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا في 140 سوقًا عالمية، حيث استحوذت الهند على النسبة الأكبر من المستخدمين الجدد.

1480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر يناير

 

حققت أسعار الجنيه الذهب ارتفاعا كبيرا فى الأسواق المحلية خلال شهر يناير، حيث قفز سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 1480 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 31360 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 29880 جنيها.

انخفاض ملحوظ في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم السبت 1/ 2/ 2025

 

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 1 فبراير 2025، انخفاضًا ملحوظًا في بعض الأنواع؛ وتراوحت الانخفاضات في أسعار الكتاكيت ما بين جنيهين و10 جنيهات في بورصة الدواجن، بينما استقرت أسعار البط اليوم.

1.621.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات يناير 2025

 

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال شهر يناير 2025  نحو 1.621.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 29.689 مليون ورقة مالية منفذة على 2.135 ألف عملية.

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.993.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 31.128 مليون ورقة منفذة على 2.273 ألف عملية خلال الشهر الماضي هذا وقد استحوذت الأسهم على 5.11 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 94.89 % خلال الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

 

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

 ووضعت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025 كاملة لجميع العاملين بالدولة ليكون قبل بدأ شهر رمضان المبارك بوقت كاف.

كشف تقرير حديث لعام 2025 أن التكنولوجيا المناخية تتصدر أولويات الاستثمار في الاستدامة حيث يخطط 62% من المسؤولين التنفيذيين وذلك بزيادة 10 نقاط مئوية عن عام 2024 لزيادة ميزانيات الاستدامة لديهم، بزيادة متوسطة قدرها 10.5%. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الاقتصاد اليوم أداء البورصات الخليجية الأحداث الاقتصادية المهمة الاحداث الاقتصادية التداول بالبورصة التجارة والصناعة البورصات الخليجية التداول داخل المقصورة البورصة المصرية المشروع القومي المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الولايات المتحده الامريكيه تطوير صناعة الغزل والنسيج
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

بأوامر من ترامب، الجيش الأمريكي ينفذ ضربات في الصومال

حسن المستكاوي يوجه نصيحة لـ الزمالك بشأن زيزو

وصول الحفار لـ محطة مترو العريش لبدء أعمال التنفيذ

ترامب يدعو السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض

الشمال القطري يعلن التوقيع مع أكرم توفيق لاعب الأهلي

تقلبات جوية وأمطار وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

سامسون يساهم بأربعة أهداف في فوز كاظمة الكويتي على التضامن (فيديو)

منوعات

المزيد

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

ميجان ماركل تعتزم تأليف كتاب يتناول حياة ما بعد الطلاق وهاري يصاب بالصدمة

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

تباين أسعار الفائدة في 7 دول خلال يناير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر الموالد الصوفية في شهر شعبان بالقاهرة والمحافظات

ما حكم صيام التطوع في شهر شعبان؟ الإفتاء ترد

احتفالا بمولدها.. لمحات من تاريخ السيدة عائشة المعروفة بعائشة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية