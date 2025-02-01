16 مليون عملية تحميل لـ"ديب سيك" خلال 18 يومًا من إطلاقه

نجح مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة "ديب سيك" (DeepSeek) في تصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا في 140 سوقًا عالمية، حيث استحوذت الهند على النسبة الأكبر من المستخدمين الجدد.

عمليات التحميل فى الهند لديب سيك

وشكلت الهند شكلت 15.6% من إجمالي عمليات التحميل منذ الإطلاق، واحتل التطبيق أيضًا المركز الأول على متجر "بلاي ستور" لنظام التشغيل "أندرويد، وهو المركز الذي حافظ عليه منذ 28 يناير.

عمليات التحميل لديب سيك خلال 18 يوما

وسجل "ديب سيك" 16 مليون عملية تحميل خلال أول 18 يومًا من إطلاقه، أي ما يقارب ضعف عدد التنزيلات التي حصدها تطبيق "تشات جي بي تي" (ChatGPT) التابع لشركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) عند طرحه الأول، والتي بلغت 9 ملايين فقط.

الولايات المتحدة تحذر من ديب سيك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء أن إطلاق الصين للذكاء الاصطناعي DeepSeek يجب أن يكون بمنزلة جرس إنذار لصناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في فلوريدا: "إطلاق شركة صينية للذكاء الاصطناعي DeepSeek يجب أن يكون بمنزلة جرس إنذار لصناعتنا، حتى نركز على المنافسة من أجل الفوز".

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن انخفاض تكلفة الذكاء الاصطناعي وتسريع تطوره أمر إيجابي، قائلًا: "أعتقد أنه إذا كان هذا صحيحًا، فهو إيجابي".

وأثار إطلاق شركة DeepSeek "ديب سيك" الصينية لنموذج ذكاء اصطناعي متقدم تداعيات ملحوظة على الأسواق الأمريكية، خاصة في قطاع التكنولوجيا، وتسبب هذا الإعلان في تراجع ملحوظ لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث انخفض مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 5%، ومؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 2.4%، مما يهدد بخسارة تصل إلى 1.2 تريليون دولار في القيمة السوقية لهذه الشركات.

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