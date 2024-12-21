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جامعة عين شمس تحقق إنجازا جديدا في تصنيفات الاستدامة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

حققت جامعة عين شمس تقدما على مستوى العالم فى تصنيف QS sustainability المعنى بتصنيف الجامعات وفقا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك فى نسخته الجديدة بواقع ١٢١ مركزًا، حيث أصبحت فى المركز ٥٧٤ عالميًا والثانى محليًا بعد أن كانت  فى المركز ٦٩٥ العام الماضى. 

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف  أحمد البنا مدير  إدارة التصنيف الدولي بالجامعة، أحمد العوضى مدير مركز التميز للاستدامة. 

جامعة عين شمس ضمن أفضل ٢٤%  من  جامعات العالم فى تصنيفات  الإستدامة


ويعتمد تصنيف QS للاستدامة  على ٣ معايير رئيسية هي: (الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة)، كما يشمل ثمانية معايير فرعية تعتمد كُليًا على مدى تأثير الجامعة علي المجتمع والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية والاجتماعية.


و فى ذات السياق، وفى تصنيف المقياس الأخضر Green Metric للجامعات الأكثر تحقيقًا للنمو الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تقدمت الجامعة إلى  المركز الخامس محليًا  بعد أن كانت العام الماضى فى المركز السادس محليًا، وعلى المستوى العالمى احتلت الجامعة المرتبة ٣٥٤ عالميا من بين ١٤٧٧ جامعة ومؤسسة أكاديمية تقدمت للتصنيف هذا العام، وذلك بعد انضمام  ٢٩٠ جامعة جديدة للتصنيف العام الحالى، وبذلك تقدم تصنيف جامعة عين شمس ليصبح من بين أفضل ٢٤ % من جامعات العالم فى تحقيق الاستدامة البيئية.


 تصنيف المقياس الأخضر

ويعتمد تصنيف المقياس الأخضر Green Metric على ست معايير هى: التقدم في البحث العلمي واستهلاك المياه واستهلاك الطاقة وإدارة المخلفات الصلبة واستخدام وسائل النقل المستدامة والبنية التحتية المستدامة. 


أكدت  غادة فاروق حرص إدارة الجامعة على التحول إلى "جامعة خضراء ذكية مستدامة"، وأشارت إلى عراقة تاريخ جامعة عين شمس التى تحتفل بمرور ٧٥ عاما على إنشائها مما يضع إدارة الجامعة أمام تحدى التحول نحو تحقيق الاستدامة وذلك بالمقارنة بالجامعات حديثة الإنشاء.


وأكدت اتخاذ الجامعة لخطوات كبيرة لحوكمة إستخدام الطاقة الكهربية والمياه والمخلفات الصلبة والنقل داخل الجامعة والمعايير المجتمعية وإدارة المخاطر وقياس الانبعاثات الكربونية، وقد تضافرت الجهود داخل إدارات الجامعة المختلفة لتحقيق ذلك.

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