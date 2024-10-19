السبت 19 أكتوبر 2024
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اقتصاد

خبيرة مالية ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تداولات الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسبوع بالبورصات الخليجية حيث  تباين الأداء للأسواق الخليجية.


المملكة العربية السعودية


تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 1.1% في يوم الخميس مسجلًا أكبر خسارة يومية في أسبوعين بضغط من انخفاض 201 سهمً من أصل 241 شركة مدرجة وسط سيولة بلغت 7 مليارات ريال.


وتأتي هذه الخسائر مع ترقب المستثمرين المزيد من أرباح الربع الثالث وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانخفاض أسعار النفط.


وجاء الضغط بشكل رئيسي من قيادات القطاع المصرفي مع انخفاض سهمي الراجحي والأهلي بنسبة 3% و1.3% على التوالي.
 

كما انخفض سهم أرامكو بنسبة 0.4% مسجلًا ثالث خسارة يومية على التوالي بعد أن أظهرت بيانات  أن صادرات السعودية من النفط الخام في أغسطس هبطت إلى أدنى مستوى لها في عام.


وعلى مدار الأسبوع تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.7% ليسجل أدنى إغلاق أسبوعي في أكثر من شهر.


 وفي الكويت


تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.6% في جلسة الخميس بضغط من انخفاض سهمي أجيليتي والوطني بنسبة 1.7% و0.5% على التوالي.


وعلى مدار الأسبوع  تراجع المؤشر الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.03% مسجلًا رابع خسارة أسبوعية على التوالي،كما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.02% في جلسة الخميس
ولكنه ظل مرتفعًا بأكثر من 2% خلال الأسبوع ليحقق أعلى مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر وأعلى إغلاق أسبوعي في أكثر من عام.
 

 

وفي أسواق الإمارات


ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2% في جلسة الجمعة بدعم من ارتفاع سهمي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي بنسبة 1.3% و1.1% على التوالي.


وعلى مدار الأسبوع ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.6% مسجلًا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي،كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.1% في جلسة الجمعة بدعم من مكاسب سهم أبوظبي الأول 0.9% بعد إعلان البنك عن أرباح فاقت التوقعات عن فترة الربع الثالث.


وعلى مدار الأسبوع ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.3% مسجلًا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.


وجاء تباين أداء الأسواق وسط ترقب لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من العام الحالي ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانخفاض أسعار النفط.

 

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تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

 

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