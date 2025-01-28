سعر الكتكوت الأبيض اليوم يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، ارتفاعًا جديدًا يتراوح ما بين جنيه وجنيهين في بورصة الدواجن، بينما استقرت أسعار البط اليوم.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 52 إلى 58 جنيها، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 43 و43.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 10 إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 73 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 57 جنيهًا إلى 59 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 58.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت روص من 52 إلى 57 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 54 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

سعر البط

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 23 إلى 24 جنيهًا. تراوح سعر بط فرنساوي من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا. تراوح سعر بط بغال محلي من 24 إلى 25 جنيهًا.

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