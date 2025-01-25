السبت 25 يناير 2025
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اقتصاد

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع انخفاض أسعار البط اليوم السبت

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض

 ارتفاع  سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر  الكتكوت الأبيض اليوم السبت 25 يناير 2025، ارتفاعًا جديدًا يتراوح ما بين جنيه وجنيهين في بورصة الدواجن، بينما انخفضت أسعار البط اليوم انخفاضًا تراوح ما بين 5 و8 جنيهات.

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سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

 وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

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سعر الكتكوت الأبيض 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 50 إلى 57 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 41 و41.5 جنيه، بارتفاع  جنيه عن سعره السابق.

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سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو بين 13  إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5.5  جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 10 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 73 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض 

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 56 جنيهًا إلى 57 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 56.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 42 إلى 55 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 50 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
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سعر البط

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 23 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 24 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق.

 

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