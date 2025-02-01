خبيرة ترصد اداء البورصات الخليجية خلال تعاملات شهر يناير 2025

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه بالنسبة لاداء الاسواق الخليجيه في نهايه اسبوع ونهايه شهر ونهايه اسبوع،فقد أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين في جلسة الخميس مع استمرار إعلانات نتائج الأعمال السنوية والتوزيعات النقدية للبنوك والشركات كما يأتي هذا التباين بعد يوم من قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة بالإضافة إلى المخاوف المحتملة على الاقتصاد الأميركي والعالمي بسبب فرض الضرائب والجمارك الحمائيه من قبل الولايات المتحده الامريكيه.



اما عن اداء مؤشرات الاسواق



ففي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 1.7% في الأسبوع الأخير من يناير ليسجل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي بدعم من ارتفاع سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 1.5% خلال هذه الفترة

وأعلن بنك الكويت الوطني يوم الثلاثاء عن نمو أرباحه بنسبة 7% في عام 2024 وأوصى مجلس إداراته بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% وأرباح نقدية بنسبة 25% عن النصف الثاني 2024.



وعلى مدار الشهر قفز المؤشر الأول بنسبة 6% في يناير محققًا أعلى مكاسب شهرية في عام كامل.



الجدير بالذكر أن بورصة الكويت كانت مغلقة يوم 30 يناير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.



وفي قطر



تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1% في جلسة الخميس ليتنازل عن أعلى مستوياته في نحو 3 أشهر متأثرًا بهبوط بنسبة 0.6% في سهم بنك قطر الوطني.



كما انخفض سهم ناقلات بنسبة 1.9% مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال عن النصف الثاني 2024.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.1% مسجلًا ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.



وعلي مستوي اداء الشهر ارتفع بنحو 1% في يناير محققًا ثاني مكاسب شهرية على التوالي.



وفي الامارات



ارتفعت الأسواق الإماراتية في نهاية تعاملات الأسبوع،حيث سجل مؤشر سوق أبوظبي استقرارًا مائلًا للارتفاع إلى مستويات 9586 نقطة بينما صعد مؤشر دبي بـ 0.49% إلى 5180 نقطة.



وبالحديث عن الأداء الشهري فقد سجل مؤشر سوق دبي ثامن مكاسب شهرية على التوالي

بينما حقق مؤشر فوتسي أبوظبي ثاني مكاسب شهرية على التوالي.



وفي المملكه العربيه السعوديه



أغلقت المؤشرات السعودية تداولات الخميس على تباين وسط تراجع بالسيولة، وتراجع المؤشر السعودي بنهاية الجلسة مسجلا خسائر بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12415 نقطة ليظل بالقرب من أعلى مستوياته في 9 أشهر .



وخلال أسبوع واصل المؤشر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.5% مسجلا أعلى إغلاق أسبوعي في 9 أشهر ونصف .



وعن تعاملات الشهر ارتفع المؤشر بأكثر من 3% للشهر الثاني على التوالي مسجلًا أعلى إغلاق شهري في عام.



وتراجعت السيولة بالسوق السعودي لمستوى 6.5 مليارات ريال مقابل 8.89 مليارات ريال بنهاية جلسة الأربعاء ، وتراجع قطاع البنوك بالسوق السعودي بنسبة0.6% فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.2%.

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