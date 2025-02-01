السبت 01 فبراير 2025
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اقتصاد

1480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر يناير

اسعار الجنيه الذهب،
اسعار الجنيه الذهب، فيتو

حققت أسعار الجنيه الذهب ارتفاعا كبيرا فى الأسواق المحلية خلال شهر يناير، حيث قفز سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 1480 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 31360 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 29880 جنيها.

اسعار الجنيه الذهب
اسعار الجنيه الذهب

الذهب يصل إلى أعلى مستوى على الاطلاق

سجل سعر الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بعد أن كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا.

وتجاوزت أسعار السبائك مستوى 2800 دولار للمرة الأولى امس الجمعة. وجاء هذا الارتفاع بعد أن قال ترمب إنه سيمضي قدمًا في فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك في الأول من فبراير. كما هدد الصين بإجراءات، دون تحديد حجمها.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.54 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 967.80 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 إلى 987.10 دولار.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة من دون تغيير هذا الأسبوع كما كان متوقعًا، وذلك بعد خفضها في كل من الاجتماعات الثلاثة السابقة منذ سبتمبر، وأشارت إلى أن توقف التقدم في مكافحة التضخم يبرر النهج الصبور.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة امس الجمعة أن المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي ظل ضعيفًا في ديسمبر، وأن الدخل الحقيقي كان ضعيفًا، وهو ما من شأنه أن يدعم المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

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