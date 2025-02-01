السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

مركز الخدمات الطارئة بالشرقية يقدم رعاية طبية عاجلة لـ1570 مريضًا

مركزالخدمات الطارئة
مركزالخدمات الطارئة بالشرقية يقدم الخدمة لأكثر من٣٣ ألف مريض

قدم مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر" بمحافظة الشرقية، والذي يعمل على مدار الساعة، الخدمة لعدد ١٥٧٠ مريضا بالمحافظة والمحافظات المجاورة، 

صحة الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية

تسكين 940 حالة تحتاج إلى رعاية مركزة للأمراض الباطنية 

جاء ذلك  خلال الأسبوع الرابع والعشرون، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية في بداية شهر أغسطس ٢٠٢٤حيث تم تسكين ٩٤٠ حالة تحتاج إلى رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، وتسكين ٨٨ حالة بالعناية المركزة للقلب، وتسكين ٣٣٠ طفل بالحضانات   

تحويل وتنسيق ومتابعة 124 حالة مرضية 

وأكد ذلك  محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية واضاف انه ايضا تم  تسكين ٨١ طفل يحتاج إلى رعاية مركزة للأطفال، وتسكين ٦ حالات سموم بعناية السموم، وتسكين حالة بعناية الحروق، هذا بالإضافة إلى تحويل وتنسيق ومتابعة لعدد ١٢٤ حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، 

 

خمس حالات قسطرة قلبيةطارئة 

وعمليات جراحية متخصصة متقدمة وذات مهارة، منها إجراء ٥ حالات قسطرة قلبية طارئة، وتحويل ٢ حالة لوحدة إذابة الجلطات الدماغية بالشرقية، وإجراء ٢ حالات جراحة متقدمة للأطفال، وحالة غسيل كلوي أطفال.

تنفيذ توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وخطة وزارة الصحة والسكان،

الرعايات الحرجة مشروع رعايات مصر بالشرقية -فيتو
الرعايات الحرجة مشروع رعايات مصر بالشرقية -فيتو

الربنامح يربط جميع مستشفيات المحافظة 

وذلك  بتنفيذ مشروع رعايات مصر والذي يربط جميع مستشفيات المحافظة سواء الحكومية بقطاع الصحة "العامة والمركزية والنوعية" والمستشفيات الجامعية والتعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحي والصحة النفسية، أو غير الحكومية الخاصة بمحافظة الشرقية، مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.

اجمالى ماتم تقديم الخدمة الى 33714 مريض

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن مشروع رعايات مصر قدم الخدمة منذ بداية شهر أغسطس ٢٠٢٤ وحتى الأسبوع الـ٢٣ لعدد ٣٢١٤٤ مريض، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم ٣٣٧١٤ مريض خلال ٢٤ أسبوع،

تحويل حالات الرعايات المركزة 

 مشيرًا إلى أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ يقدم خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة،

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التنسيق من خلال البرنامج  الالكترونى بالوزارة 

 مضيفًا بأن المركز يعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، ويتم التنسيق من خلال البرنامج الالكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات، مقدمًا الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد عبدالعزيز مدير مركز الخدمات الطارئة ومسئول الحضانات وعنايات الأطفال، والدكتور  

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الخدمات الطارئة النداء الالى ادارة الرعاية الحرجة مديرية الشؤون الصحية محافظة الشرقية المشروع القومي الرعايات والحضانات المحافظات المجاورة

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