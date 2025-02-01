صالون جمال الدين الثقافي يناقش الاقتصاد الرعائي كأداة لتحقيق الرفاهة

عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق لقاءه الـ 72 وكان موضوعه "الاقتصاد الرعائي كأداة لتحقيق الرفاهة في المجتمع المصري" وأدار الصالون المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق.

الاقتصاد الرعائى والتنمية المستدامة

تحدث الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر وصاحب فكرة الاقتصاد الرعائي والذي طرح رؤيته قائلا أن الاقتصاد الرعائي في مصر يمثل 11.5% من التوظيف ويوفر 381 مليون وظيفة على مستوى العالم،

يركز هذا المشروع التحويلي على معالجة الركائز الأساسية للاقتصاد الرعائي: رعاية الأطفال، رعاية كبار السن، الرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، توفير تعليم متميز لمعظم فئات المجتمع بمقابل معتدل في حدود مقدرتهم وقريب منهم. وذلك بهدف جذب الاستثمارات المفيدة، وتنمية الكفاءات المحلية. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى ووضع مصر في مقدمة الدول المصدرة للعمالة الماهرة في مختلف مجالات الرعاية.ويُسهم هذا النهج المتكامل في تطوير قوة عاملة تتميز بمهارات عالية وقدرة على التكيف، مما يؤهلها للتفوق في أدوارها والإسهام بشكل كبير في رفاهة المجتمع المصري وسائر المجتمعات العربية.

وأضاف "القلا" اننا نتطلع إلى بناء قصص نجاح تلهم الأجيال القادمة،

من خلال رؤية متكاملة مبنية على فهم عميق لاحتياجات سوق الرعاية المتزايدة سواء في مصر أو في المنطقة بأكملها. وان هذه المبادرة نابعة من إيماننا بأن تمكين مقدمي الرعاية والارتقاء بخدمات الرعاية يمكن أن يحدث تغييرًا كبيرًا في المجتمعات. من خلال التركيز على ركائز اقتصاد الرعاية،

أعضاء الصالون أكدوا على أهمية مثل هذه الأفكار الجديدة والتى تأتى دائمًا من الشخصيات المبدعة ومن خارج الصندوق حتى يرتقى المجتمع من خلال تعزيز التنمية المستدامة. وخلق فرص العمل، ودفع النمو الاقتصادي، وتمكين المجتمعات من أجل التنمية على المدى الطويل.

صالون جمال الدين الثقافي

صالون جمال الدين الثقافي، يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام، ويناقش جميع الموضوعات الأدبية والاجتماعية والثقافية والوطنية وكذلك الإصدارات الجديدة في جميع المجالات.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.