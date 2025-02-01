مصرع شابين في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

لقي شابان مصرعهما إثر حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، وقع مساء اليوم على طريق قرية معصرة نعسان، التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، باتجاه محافظة الفيوم.

مصرع شابين في حادث ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم.

وبالإنتقال والفحص، تبين مصرع كل من عبدالرحمن جمعة أحمد، 22 عامًا، مقيم قرية طما فيوم، وأحمد رمضان حسن، 24 عامًا، مقيم قرية معصرة نعسان بمركز إهناسيا ببني سويف.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى الجامعي بالفيوم تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت عملها لكشف ملابسات الحادث، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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