الأربعاء 29 يناير 2025
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محافظ بني سويف يتفقد مخازن السلع التموينية والمخابز البلدية بالفشن

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد مخازن السلع التموينية، فيتو

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بزيارة ميدانية إلى مدينة الفشن، حيث تفقد خلالها مخازن فرع الشركة المصرية التابعة للشركة القابضة بوزارة التموين، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة توافر السلع التموينية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وتأتي هذه الزيارة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتحسين الخدمات الحيوية في كافة القطاعات، لا سيما قطاع التموين، والتأكد من توفر السلع الأساسية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

محافظ بني سويف يتفقد مخازن السلع التموينية 

وتجول محافظ بني سويف داخل مخازن الشركة للاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز وزيوت الطعام، بالإضافة إلى التأكد من انتظام سلاسل الإمداد، كما ناقش مع مسؤولي التموين الإجراءات المتعلقة بتوافر السلع والجاهزية لاستمرار صرف المقررات التموينية للمواطنين.

كما وجه محافظ بني سويف مسئولى التموين والشركة المصرية والوحدة المحلية بضرورة التنسيق مع الحماية المدنية لمراجعة اشتراطات الأمن والسلامة في المخازن، بما في ذلك أجهزة الإنذار وطفايات الحريق، فضلًا عن صيانة كاميرات المراقبة والتأكد من تطبيق معايير التخزين الآمن للسلع.

محافظ بني سويف يتفقد أحد المخابز البلدية بالفشن 

وفي جزء آخر من الجولة، تفقد محافظ بني سويف أحد المخابز البلدية، حيث تابع سير عملية إنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين، واطمأن على مدى التزام المخبز بالاشتراطات الصحية والمواصفات المحددة لإنتاج رغيف خبز مطابق للمعايير.

كما وجه محافظ بني سويف بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالوزن المقرر لرغيف الخبز ومراقبة حصص الدقيق.

ورافق محافظ بني سويف خلال الزيارة النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، ومحمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، وعلي حماد رئيس المدينة، وأشرف حمزاوي، وضياء الدين إبراهيم نائبا رئيس المدينة، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، إلى جانب عدد من مسؤولي إدارة التموين وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالفشن.

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