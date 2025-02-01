السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يفتتح بطولة الصعيد الشتوية للسباحة بمشاركة 1000 لاعب

محافظ بني سويف يفتتح
محافظ بني سويف يفتتح بطولة الصعيد الشتوية للسباحة، فيتو

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات بطولة الصعيد الشتوية للسباحة، التي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة "فرع الصعيد" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" للتنمية البشرية، بمشاركة 1000 لاعبًا ولاعبة من 24 ناديًا من مختلف محافظات الصعيد، للمراحل السنية المختلفة.

 

حفل افتتاح بطولة الصعيد الشتوية للسباحة ببني سويف

 

وشهد حفل الافتتاح حضور اللواء سامي توفيق، رئيس نادي بني سويف الرياضي، والمهندس أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، وهشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة، والعميد أحمد شحاتة، رئيس فرع سيتي كلوب ببني سويف، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد المصري للسباحة وقيادات نادي سيتي كلوب وأهالي اللاعبين المشاركين في البطولة.

 

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب محافظ بني سويف عن سعادته باستضافة البطولة للمرة الثانية في المحافظة، مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات التنظيمية والإدارية لضمان نجاح البطولة، كما أشاد بتطوير منشآت نادي سيتي كلوب، التي أصبحت مؤهلة لاستضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق في إطار من الروح الرياضية والتنافس الشريف.

 

 1000 لاعب ولاعبة يشاركون ببطولة الصعيد الشتوية للسباحة

 

من جهته، عبر المهندس أدهم دهب، رئيس فرع الاتحاد المصري للسباحة بالصعيد، عن تقديره لـ محافظ بني سويف على دعمه ومشاركته في الافتتاح، مشيرًا إلى أهمية البطولة التي تشهد مشاركة واسعة من سباحي الصعيد من مختلف الفئات العمرية، كما لفت إلى نجاح خطة الاتحاد في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في الصعيد.

 

بدأت فعاليات البطولة بعزف السلام الوطني، ثم قدم المشاركون طابور عرض بالأعلام، تلاه كلمات لقيادات الاتحاد المصري للسباحة، ووزارة الشباب والرياضة، ونادي سيتي كلوب، كما تم تكريم بعض السباحين الناشئين الفائزين في سباق 50 متر حرة تحت 12 سنة، حيث قام محافظ بني سويف بتوزيع الميداليات على الفائزين.

 

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