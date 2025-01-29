الأربعاء 29 يناير 2025
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محافظ بني سويف يتفقد انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بالفشن

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الفشن، وذلك لمتابعة سير العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، ووجه بالتيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات.

 

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح 

 

وقد رافقه في الزيارة النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، وعلي حماد رئيس الوحدة المحلية، ونوابه أشرف حمزاوي وضياء إبراهيم، بالإضافة إلى مسؤولي المركز التكنولوجي.

 

واطمأن محافظ بني سويف خلال جولته على انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح من المواطنين وفق التعديلات التي تم إقرارها على اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023. 

 

ووجه محافظ بني سويف بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع الإجراءات وتحقيق معدلات أداء عالية في هذا الملف الحيوي، مع تبسيط الإجراءات بما يخدم الصالح العام، خاصة أن العائد من طلبات التصالح سيعود على المواطنين في شكل خدمات متعددة.

 

محافظ بني سويف يشدد على تسهيل إجراءات التصالح 

 

كما وجه محافظ بني سويف بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات وتقييم معدلات الإنجاز بشكل دوري، مع تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، وأكد على أهمية توعية المواطنين بمزايا التصالح من خلال لوحات إرشادية توضح مراحل العمل والأوراق المطلوبة، مع توفير بيئة مريحة لتنظيم الدخول والخروج، وتواجد مختصين للرد على استفسارات المواطنين.

 

وفي ختام الزيارة، التقى محافظ بني سويف بعدد من المواطنين المترددين على المركز للحصول على الخدمات الحكومية، حيث وجه بدراسة مطالبهم واحتياجاتهم في بعض القطاعات والمرافق، مع استفسار عن المتطلبات اللازمة لدعم سير الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات الحكومية.

 

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