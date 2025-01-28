الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة بني سويف تعلن عن إجراءات جديدة لتسهيل تسنين سواقط قيد الميلاد

الدكتورة سماح جاد
الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، فيتو

أصدرت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تعليمات جديدة لتسهيل إجراءات تسنين سواقط قيد الميلاد بالمحافظة، وذلك بهدف القضاء على قوائم الانتظار باللجنة القائمة بمستشفى ناصر العام وفقًا لأحكام القانون 143 لسنة 1994م.

 

وقّررت وكيل صحة بني سويف، بتشكيل 3 لجان جديدة لتسنين سواقط قيد الميلاد موزعة على مراكز بني سويف وناصر والفشن لخدمة المواطنين بكل قطاع حيث كلفت الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الشؤون الوقائية بالإشراف على تنفيذ الخطة وتوزيع الأدوار.

 

إجراءات جديدة لتسهيل تسنين سواقط قيد الميلاد ببني سويف

 

وتشمل الاجراءات تشكيل لجنة بمكتب صحة بني سويف لخدمة أهالي مركزي بني سويف وإهناسيا ولجنة بمكتب صحة ناصر لخدمة أهالي مركزي ناصر والواسطى ولجنة بمكتب صحة الفشن لخدمة أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا.

 

وتضمنت التعليمات ضرورة تحويل الملفات والمستندات الخاصة بلجنة مستشفى ناصر العام إلى اللجان الجديدة حسب التوزيع الجغرافي لكل مركز كما دعت المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التوجه إلى المكاتب الجديدة القريبة من محل إقامتهم لتقديم الطلبات.

 

عناوين مكاتب تسنين سواقط قيد الميلاد ببني سويف

 

وأشارت وكيل صحة بني سويف، إلى أن عناوين المكاتب تشمل مكتب صحة بني سويف بشارع عبد السلام عارف خلف مبنى الضرائب العقارية عمارة الرصد البيئي الدور الرابع ومكتب صحة ناصر بالمركز الطبي بجوار مستشفى ناصر العام ومكتب صحة الفشن بشارع الإبراهيمية بجوار مركز شرطة الفشن، موجهة الشكر للجنة السابقة بمستشفى ناصر العام على جهودها المبذولة وخدمة المواطنين خلال فترة عملها.

 

محافظ بني سويف يشهد انطلاق قافلة إغاثية لدعم الفلسطينيين في غزة

وكيل تعليم بني سويف تتابع سير أعمال التصحيح والكنترول للشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

التحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة ببني سويف

بني سويف تستقبل فوجا سياحيا لزيارة المعالم التاريخية والمناطق الأثرية

محافظ بني سويف يتفقد وحدة طب الأسرة بعطف إفوة ويستمع لمطالب المواطنين

محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه الصرف بقرية ميانة بإهناسيا

رئيس جامعة بني سويف يفتتح العيادات الخارجية بمستشفي الـ24 بشرق النيل

محافظ بني سويف يحضر الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد عمر بن عبد العزيز

محافظ بني سويف يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم صحة بني سويف وكيل صحة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يشهد انطلاق قافلة إغاثية لدعم الفلسطينيين في غزة

وكيل تعليم بني سويف تتابع سير أعمال التصحيح والكنترول للشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

التحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة ببني سويف

بني سويف تستقبل فوجا سياحيا لزيارة المعالم التاريخية والمناطق الأثرية

محافظ بني سويف يتفقد وحدة طب الأسرة بعطف إفوة ويستمع لمطالب المواطنين

محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه الصرف بقرية ميانة بإهناسيا

رئيس جامعة بني سويف يفتتح العيادات الخارجية بمستشفي الـ24 بشرق النيل
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بث مباشر، مباراة مصر وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025

القومي للاتصالات يكشف سر انتهاء باقات الإنترنت سريعا (فيديو)

ضررها يطول مصر، عاصفة غضب من قرار ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية

بعد قرار ترامب بوقف المنحة، الجامعة الأمريكية تعلن تحملها نفقات 200 طالب

بطولة العالم لكرة اليد، مصر تتأخر أمام فرنسا في الشوط الأول

الأزمة تتصاعد، خبير لوائح يؤكد عدم قانونية مشاركة جراديشار أمام بيراميدز

منوعات

المزيد

غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين، من المستهدف؟

موسكو تستقبل فعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، ما أهدافه؟

دراسة: الصدمات النفسية في الطفولة قد تترك آثارا في جينات الحيوانات المنوية

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 28-1-2025

الليمون يتراجع 3 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 28 يناير في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل مدبولي خلال لقاء "اللجان الاستشارية المتخصصة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف كان الكافرون يجعلون الأصنام تتكلم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 1446 هـ / 2025 م

الأزهر يستلهم العبر من معجزة الإسراء والمعراج في ندوة علمية مخصصة للمرأة

المزيد
الجريدة الرسمية