محافظ بني سويف يشهد انطلاق قافلة إغاثية لدعم الفلسطينيين في غزة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انطلاق قافلة إغاثية تتكون من ثلاث سيارات محملة بـ 3600 كرتونة مواد غذائية، حيث تضم كل سيارة 1200 كرتونة تحتوي على سلع غذائية متنوعة مثل الأرز، السكر، المكرونة، البقوليات، والمعلبات.

انطلاق قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

وتأتي القافلة الإغاثية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بـ محافظة بني سويف، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، في إطار حملة إغاثة غزة التي تنظمها القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ورافق المحافظ في هذه الفعالية نائب المحافظ الدكتور بلال حبش، والدكتور رأفت عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، وعدد من مسؤولي الجمعيات الأهلية.

طفلة تلفت الأنظار برسالة تضامن مؤثرة

وقد لفتت الطفلة "ليلى"، أصغر متطوعة في القافلة، انتباه المحافظ، حيث أرفقت لافتة تحمل عبارات داعمة لأطفال غزة، وأشاد محافظ بني سويف، بموقف الطفلة قائلًا: "ليلى نموذج مُلهم يعكس عمق مشاعر التضامن لدى الشعب المصري، ويعكس أصالة وقيم المجتمع المصري الذي لا يتوانى عن دعم أشقائه وقت الأزمات".

رسالة إنسانية تعكس تلاحم الشعب المصري مع القضية الفلسطينية

وأكد محافظ بني سويف، أن القافلة تأتي في إطار الدور الريادي الذي تقوم به مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القافلة ليست مجرد مساعدات مادية، بل هي رسالة إنسانية تعكس تلاحم الشعب المصري مع القضية الفلسطينية وتجسد مواقف القيادة السياسية الثابتة تجاه دعم الفلسطينيين في جميع المحافل.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن القافلة ستتوجه إلى الحدود المصرية لتسليم المساعدات لجمعية الهلال الأحمر، التي ستتولى نقلها إلى غزة.

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