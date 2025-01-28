وكيل تعليم بني سويف تتابع سير أعمال التصحيح والكنترول للشهادة الإعدادية

تابعت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مع مسئولي لجنة النظام والمراقبة وتقدير الدرجات سير أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 للشهادة الإعدادية، التي أُجريت في الفترة من 18 إلى 23 يناير الجاري، حيث بلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات هذا العام أكثر من 64 ألف طالب وطالبة من مختلف مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد كنترول الإعدادية

وفي هذا السياق، أشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى تفقدها لمقر لجنة النظام والمراقبة بقطاع (ب) بمدرسة جمال عبد الناصر، والتي تضم إدارات ببا، سمسطا، اهناسيا، وناصر، بحضور هشام سالم رئيس لجنة النظام والمراقبة بالقطاع، ورضا جمعة رئيس لجنة تقدير الدرجات، حيث اطمأنت على انتظام سير العمل داخل الكنترول وتأكدت من بدء أعمال التصحيح يوم السبت الماضي.

تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل في الكنترول، مشددة على أهمية تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة، مع التأكد من عدم إغفال أي جزء من السؤال، مشددة على ضرورة أن يتوخى أعضاء لجنة النظام والمراقبة الدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل رصد الدرجات، حرصًا على مصلحة الطلاب، استعدادًا لإعتماد النتيجة وإعلانها في الفترة المقبلة.

وكانت وكيل تعليم بني سويف، قد قامت أيضًا بتفقد سير العمل في لجنة النظام والمراقبة وتقدير الدرجات بقطاع (أ) بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، والتي تضم إدارات بني سويف، الفشن، والواسطى.

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