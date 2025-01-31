الجمعة 31 يناير 2025
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ازدحام مكاتب الأحوال المدنية.. متى تتحسن الخدمات؟

لا يزال مشهد الطوابير الطويلة والتكدس المستمر أمام مكاتب الأحوال المدنية جزءًا من الواقع اليومي الذي يعانيه المواطنون، رغم الزيادات المتتالية في رسوم استخراج الوثائق الرسمية، فمن المفترض أن يؤدي رفع رسوم الخدمات إلى تحسينها، لكن الواقع يثبت العكس، حيث تتفاقم الأزمة يومًا بعد يوم دون حلول جذرية.

زيادة الرسوم بلا تحسين في الخدمة

شهدت رسوم استخراج الأوراق الرسمية مثل شهادات الميلاد، وبطاقات الرقم القومي، ووثائق الزواج والطلاق، ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ومع ذلك لم يواكب هذا الارتفاع أي تحسن في آلية تقديم الخدمة، وما زالت المكاتب تعاني من قلة عدد الموظفين، فضلًا عن نقص عدد المنافذ مما يؤدي إلى طوابير لا تنتهي، ومعاناة لا مبرر لها.

الحلول غير كافية

على غرار ما قامت به هيئة البريد في زيادة عدد مكاتبها وتوسيع نطاق خدماتها، كان من المنطقي أن تتبع مصلحة الأحوال المدنية نفس النهج لتقليل التكدس، ولكن ما زالت الحلول المقترحة محدودة، فالمكاتب المتنقلة، رغم أهميتها، قليلة العدد وغير منتشرة بالشكل الكافي، كما أن الخدمات الإلكترونية لا تغطي كل الحالات، ما يضطر المواطنين للذهاب إلى المكاتب بأنفسهم، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الزحام الشديد.

المعاملة قبل الرسوم

المشكلة الأكبر ليست فقط في طول الانتظار، بل في الطريقة التي يُعامل بها المواطنون، من الطبيعي أن يطالب المواطن، الذي يدفع رسومًا مرتفعة، بخدمة محترمة وسريعة، ومعاملة لائقة تحترم آدميته، لكن للأسف، نجد أن التعامل في كثير من الأحيان يتم بطريقة غير مرضية، وكأن المواطن يتلقى خدمة مجانية، رغم دفعه مقابلها أضعافًا مضاعفة.

الحل في التوسع وتحسين الأداء

المطلوب الآن ليس مجرد رفع رسوم الخدمة، بل التوسع في فتح مكاتب جديدة، وزيادة عدد الموظفين، وتحسين أسلوب التعامل مع الجمهور، ونشر المزيد من السيارات المتنقلة لخدمة المواطنين في الأماكن العامة، تمامًا كما يحدث في الدول المتقدمة..

فإذا كان المواطن يدفع قيمة الخدمة، فمن حقه أن يحصل على خدمة تليق بكرامته، دون أن يُضطر للبحث عن وساطة أو الانتظار لساعات طويلة، الخدمة بمقابل يجب أن تعني خدمة محترمة، وليس مجرد عبء إضافي على كاهل المواطنين.
 

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أسعار وثائق الأحوال المدنية أرقام خدمات الأحوال المدنية استخراج وثائق الاحوال المدنية الكاتب أحمد الدسوقي فيتو بوابة فيتو

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