الإثنين 27 يناير 2025
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محافظ بني سويف يتابع سير أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول التي جرت في الفترة من 18 إلى 23 يناير الجاري، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام أكثر من 64 ألف طالب وطالبة موزعين على 320 لجنة على مستوى المحافظة.

 

 أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

 

وفي سياق متصل، أشارت أمل الهوراي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى أنها قامت بزيارة ميدانية اليوم إلى مقر لجنتي النظام والمراقبة، ولجنة تقدير الدرجات بقطاع "أ" في مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف، وقد رافقها خلال الزيارة هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، وحمدي فاروق، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وأحمد عبد الحق، رئيس لجنة تقدير الدرجات.

 

وخلال الزيارة، تفقدت وكيل الوزارة عددًا من المرافق داخل لجنتي النظام والمراقبة، كما تبادلت النقاش مع القائمين على أعمال التصحيح، وأكدت على ضرورة توفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان سير العمل في جو مناسب ودقيق، مشددة على أهمية الانتباه الشديد أثناء تصحيح كراسات الإجابة والمراجعة، والتأكد من إعطاء كل طالب حقه بالكامل. كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الأمنية والسلامة أثناء تنفيذ أعمال التصحيح، وذلك لتفادي أي أخطاء قد تؤثر على مصلحة الطلاب.

 

بدء العمل في تقدير الدرجات لجميع المواد

 

هذا وقد بدأ العمل في تقدير الدرجات لجميع المواد في 25 يناير الجاري، في وقت واحد، استعدادًا لإعلان النتائج قريبًا، وتشمل عملية التصحيح منطقتين: القطاع "أ" الذي يضم 33,710 طلاب وطالبات من إدارات (بني سويف، الفشن، والواسطى)، وقطاع "ب" الذي يضم أكثر من 31,695 طالبًا وطالبة من إدارات (إهناسيا، سمسطا، ناصر، وببا).

 

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