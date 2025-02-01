السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

حملة أمنية في دمياط تضبط 4 تجار مخدرات

حملة أمنية،فيتو
حملة أمنية،فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 

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وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

كما ضبط 2  قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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