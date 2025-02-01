السبت 01 فبراير 2025
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مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

بحيرة القرعون لبنان،
بحيرة القرعون لبنان، فيتو

أصبحت بحيرة القرعون، وهي أكبر بحيرات لبنان، والتي تقع في البقاع الغربي شرقي البلاد، مهددة بالجفاف بعد أن غاب هذا العام الطقس الشتوي المعتاد، وحل طقس دافئ غير مسبوق.

الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

 

وهذه التغيرات المناخية ألقت بتداعياتها على مخزون المياه في البحيرات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية، وكذا على قطاعات مختلفة أهمها الزراعة والكهرباء.

بحيرة القرعون
بحيرة القرعون

ومن جانه فسر سامي علوية المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، التغيرات التي طرأت هذا العام على البحيرة، قائلا إن السنة المائية 2024-2025 هي سنة جافة، وقد بلغت كمية المياه المتجمعة في بحيرة القرعون هذا العام حوالي 23 مليون متر مكعب.

وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ المياه التي ستصل إلى بحيرة القرعون في نهاية هذه السنة المائية ما مجموعه 120 مليون متر مكعب، في حين أن المعدل السنوي لهذه الكميات (على مدى 60 عاما) يبلغ 320 مليون متر مكعب من المياه.

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لبنان بحيرات لبنان بحيرة القرعون نهر الليطاني

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