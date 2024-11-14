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ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أعلنت جامعة بطرسبورج الحكومية الروسية أن العلماء فيها بالتعاون مع علماء صينيين، تمكنوا من تطوير مواد جديدة تحارب جفاف التربة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "تعاون العلماء في جامعتنا مع علماء من الصين، وتمكنوا من تطوير مواد بوليميرية جديدة مصنوعة من روث البقر، يمكنها مكافحة نقص الرطوبة في التربة. هذه المواد تزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات، وهو أمر مهم للمناطق القاحلة".

 

تطوير مواد جديدة تحارب جفاف التربة

وقال البرويسور ورئيس قسم علوم البيئة التطبيقية في الجامعة، يفغيني أباكوموف:"البوليميرات الجديدة الصديقة للبيئة التي طورناها تصنع من مادة الـ Lignocellulose. توجد هذه المادة بكميات كبيرة في روث البقر وبواسطتها يمكن إثراء التربة بالعناصر المفيدة والاحتفاظ بالرطوبة، وكونها موجودة في المخلفات الحيوانية فإن تكلفة إنتاجها منخفضة، ولهذا يمكن استعمال البوليميرات الجديدة بشكل فعال في الزراعة".

 

استخدام البوليميرات بشكل واسع في المجال الزراعي

وأضاف:"تساعد البوليمرات النباتات على الاحتفاظ بالرطوبة في الظروف الجافة، وبالتالي تعزيز نموها وبقائها. يتم استخدام البوليميرات بشكل واسع في المجال الزراعي حاليًّا، وتصنع منها مساحيق أو حبيبات أو معلقات، لكن التكنولوجيا الحالية لصناعة هذه المواد تعتمد على استخدام المواد الكيميائية التي يمكن أن تؤثر سلبا على البيئة، ومن هنا تأتي أهمية البوليميرات الجديدة التي طورناها".

وأشار أباكوموف إلى أن البوليميرات الجديدة تتمتع بقدرات عالية على التكييف البيئي، وتعتبر مناسبة للاستخدام مع التربة الحامضية والتربة القلوية، واستخدامها سيساعد على تحسين البنية المسامية للتربة وتحسين مقاومة النباتات للجفاف، كما أن صناعة هذه البوليميرات ستحل مشكلة التخلص من الفضلات في مزارع تربية الحيوانات الكبيرة.

 

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البوليميرات المجال الزراعي بطرسبورج جامعة بطرسبورج جفاف التربة روث البقر

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