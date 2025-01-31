وزير الخارجية يتواصل هاتفيًا خلال زيارته لبيروت مع مفتي لبنان

تواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة هاتفيًا مع الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بيروت اليوم.

مصر تتطلع لدعم العلاقات الثنائية مع لبنان

وأعرب الوزير عبد العاطي عن صادق تمنياته بدوام الصحة لسماحة المفتي، معبرًا عن خالص تهنئته بانتخاب الرئيس جوزيف عون لرئاسة لبنان، وتكليف دولة الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن مصر تتطلع لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتنشيط العلاقات الاقتصادية والثقافية فور تشكيل الحكومة الجديدة.

تقدير مصر للدور الروحي

وأبرز وزير الخارجية أهمية مواصلة تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مع دار الفتوى اللبنانية.

كما أشار إلى تقدير مصر للدور الروحي الهام الذي يضطلع به سماحة المفتي للحفاظ على نموذج التعايش المشترك والوحدة الوطنية في لبنان.

للدور المصري الداعم للبنان

ومن جانبه، أعرب سماحة المفتي عن تقديره الكبير للدور المصري الداعم للبنان والرامي للحفاظ على استقراره ووحدته وأمنه وسيادته.

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