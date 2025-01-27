التحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تنفيذ حملة رقابية على المنشآت الغذائية في مدينة إهناسيا وقرى المركز، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمصانع لضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والتأكد من حمل العاملين للشهادات الصحية، بالإضافة إلى فحص سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح التقرير الذي أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الحملة شملت 14 منشأة غذائية في مدينة إهناسيا والقرى التابعة لها: المشارقة، الشيخ حرب، الجنادي، الشيخ سليمان، وأسفرت عن تحرير 26 محضر مخالفة لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، فضلًا عن ضبط 35 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدامها.

وشاركت في الإشراف على الحملة كل من: الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف، والدكتور ماجد سلمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بالإضافة إلى مفتشي الأغذية بالإدارة.

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