السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (649) من «فيتو» وأبرز عناوينه: «فيتو» تطرح البكالوريا للحوار المجتمعى.. وتحديات جسيمة تواجه مشروع «عبد اللطيف»

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (649) من جريدة فيتو

خفايا اتصالات الصلح بين الخطيب وسيد عبدالحفيظ

«فيتو» تطرح البكالوريا للحوار المجتمعى.. وتحديات جسيمة تواجه مشروع «عبد اللطيف»

اللعب فى السيستم

وزراء سابقون: العبث المستمر بـ«الثانوية العامة» يُربك الطلاب.. خبراء التعليم:  «التربية الدينية» تثير المخاوف

أحزاب: لابد من ضوابط حاكمة..نواب: لا مانع من الاستعانة بالتجارب الغربية

عصام كامل يكتب: على ترامب أن يعيد اليهود إلى أوطانهم

طوفان «رجل الصفقات»

القصة الكاملة للمؤامرة الأمريكية لتهجير سكان  غزة وتصفية القضية الفلسطينية

كبار معرض القاهرة الدولي للكتاب..العقاد والسباعي وبهجت وعكاشة في طبعات جديدة

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