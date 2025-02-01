من غنائم 7 أكتوبر، القسام تنقل أسيرين إسرائيليين بمركبة تابعة لجيش الاحتلال

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وحدة الظل التابعة لكتائب القسام نقلت الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون بمركبة تعود لقوات الجيش الإسرائيلي، تم الاستيلاء عليها منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

تستعد كتائب القسام لتسليم الأسير الإسرائيلي -الذي يحمل الجنسية الأمريكية- كيث شمونسل سيغال في ميناء غزة، وهو من فئة كبار السن.

ومن المقرر ظهور قائد كتيبة الشاطئ أبو عمر الحواجري، الذي سبق أن زعم الاحتلال اغتياله، خلال التسليم المرتقب بعد قليل.

بدء تسليم الأسرى

وصلت سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صباح اليوم السبت، إلى موقع تسليم المحتجزين الإسرائيليين في خان يونس، وفق ما أظهرت لقطات فيديو، وذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين طبقا لبنود اتفاق غزة.

وانتشر عناصر من كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في مواقع التسليم في خان يونس وميناء غزة، مع بدء توافد حشود من المدنيين.

وأظهرت لقطات تسليم المحتجزين للصليب الأحمر، حيث تم تسليم المحتجزين عوفر كالديرون وياردن بيباس على منصة وسط الأنقاض في خان يونس.

وقالت إسرائيل إنها تلقت قائمة بأسماء 3 محتجزين في قطاع غزة، من المقرر إطلاق سراحهم اليوم.

الإسرائيليون الثلاثة الذين سيتم تبادلهم اليوم السبت هم ياردين بيباس، وكيث سيغال، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وعوفر كالديرون، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.

في المقابل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم، ويبلغ عددهم 183 معتقلا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

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