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خارج الحدود

بدء تسليم المحتجزين الإسرائيليين في خان يونس وميناء غزة (فيديو)

بدء تسليم المحتجزين
بدء تسليم المحتجزين الإسرائيليين، فيتو

وصلت سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صباح اليوم السبت، إلى موقع تسليم المحتجزين الإسرائيليين في خان يونس، وفق ما أظهرت لقطات فيديو، وذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين طبقا لبنود اتفاق غزة.

وانتشر عناصر من كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في مواقع التسليم  في خان يونس وميناء غزة، مع بدء توافد حشود من المدنيين.

وأظهرت لقطات تسليم المحتجزين للصليب الأحمر، حيث تم تسليم المحتجزين عوفر كالديرون وياردن بيباس على منصة وسط الأنقاض في خان يونس.

ومن المرتقب أن تنفذ اليوم السبت الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، بموجب اتفاق غزة.

وقالت إسرائيل إنها تلقت قائمة بأسماء 3 محتجزين في قطاع غزة، من المقرر إطلاق سراحهم اليوم.

والإسرائيليون الثلاثة الذين سيتم تبادلهم اليوم السبت هم ياردين بيباس، وكيث سيغال، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وعوفر كالديرون، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.

في المقابل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم، ويبلغ عددهم 183 معتقلا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

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