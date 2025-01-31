الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

الدوري الممتاز، حرس الحدود يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول

الجونة، فيتو
الجونة، فيتو

تقدم فريق حرس الحدود على نظيره الجونة بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء الذي يقام بينهم في الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب خالد بشارة في مدينة الجونة.

وسجل هدف التقدم لفريق حرس الحدود اللاعب عبده جودة في الدقيقة 4+45. 

تشكيل الجونة أمام حرس الحدود 

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد مجدي - أحمد شوشة - أحمد العش - علي الزاهدي

الوسط: عبد الجواد محمد - بلال السيد - أحمد رضا

الهجوم: أكيم فافور - أرنو راندريانتيناينا - أوجو صامويل

 

ترتيب الجونة وحرس الحدود في الدوري 

ويحتل الجونة المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

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الجونة حرس الحدود الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز

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