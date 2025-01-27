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رياضة

الدوري المصري، حرس الحدود يخطف فوزا غاليا من مودرن سبورت

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

الدوري المصري، خطف فريق حرس الحدود فوز غالي من مودرن سبورت بهدف دون رد على استاد حرس الحدود بالجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة حرس الحدود ومودرن سبورت

أحرز هدف حرس الحدود فوزي الحناوي في الدقيقة 82.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام حرس الحدود بالدوري

وأعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود بمسابقة دوري نايل.

 

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع:علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي، محمد دسوقي

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف، علي زعزع، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف

وجللس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عبد الله حافظ، جوناثان نجويم، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، ضياء السيد، أحمد كباكا، ارنولد ايبا

 

ترتيب الفريقين بالدوري 

وتجمد رصيد مودرن سبورت المباراة محتلًا المركز الـ 17 قبل الأخير عند 7 نقاط، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 5.

 فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ 11 برصيد 12 نقاط، بعدما خاض 10مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4.

يذكر أن  مودرن سبورت فاز على الزمالك بهدف دون رد، فيما حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد.

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