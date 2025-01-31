موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي

الدوري السعودي، يواجه نادي الهلال نظيره الأخدود، اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

ويسعى الهلال، الذي تلقى خسارة في الجولة الأخيرة أمام القادسية (1-2)، لمصالحة جماهيره، علمًا بأن الفريق يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف.

في المقابل، يحتل الأخدود المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن شبح الهبوط.

موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي

تنطلق مباراة الهلال والأخدود في الجولة 18 من دوري روشن السعودي على ملعب المملكة أرينا في تمام الساعة السادسة والربع (18:15) مساء بتوقيت السعودية، الخامسة والربع مساءً (17:15) بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الهلال والأخدود، عبر قناة SSC SPORT HD1 وSSC SPORT HD5.

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