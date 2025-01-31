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رياضة

غيابات بيراميدز عن مواجهة الزمالك الليلة في الدوري

أحمد الشناوي حارس
أحمد الشناوي حارس بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز أمام الزمالك الليلة

أحمد الشناوي وكريم حافظ  يغيبان بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

 أحمد توفيق ومروان حمدي يغيبان بسبب الإيقاف.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري  

 تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري 

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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