رفضا لقراراته، 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بعزل ترامب

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم جمع أكثر من 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أيام قليلة من بدء ولايته الثانية، وفق ما أوردت المجلة.

عريضة تطالب بعزل ترامب

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية في تقريرها أن الدعم لعزل ترامب يؤكد الانقسامات السياسية العميقة في الولايات المتحدة، وردود الفعل الرافضة للإجراءات التي اتخذها في الأيام الأولى من ولايته الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم عزل ترامب مرتين خلال إدارته الأولى، لكن مجلس الشيوخ دعم موقفه في كلتا الحالتين.

وأطلقت منظمة "حرية التعبير للناس" غير الربحية، العريضة الحالية التي تطالب بمساءلة وعزل ترامب، في اليوم الذي عاد فيه الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض.

100 ألف توقيع على عريضة لعزل ترامب

وتدعو العريضة الكونجرس إلى إطلاق تحقيق عزل في الانتهاكات المزعومة لبنود العائدات التي تحظر على الرئيس الاستفادة من الولايات المتحدة أو الدول الفردية أو الحكومات الأجنبية، وسلوكه "غير القانوني" و"الفاسد" أثناء حملته الانتخابية، وعفوه عن أولئك الذين شاركوا في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأضافت الحملة ما قالت إنها أسباب جديدة للتحقيق في المساءلة بناء على إجراءات أخرى اتخذها ترامب منذ عودته إلى منصبه، بما في ذلك أمره التنفيذي الذي يسعى إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة لبعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة.

كما تزعم أنه طرد بشكل غير قانوني المفتشين العامين وأعضاء لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية ومجلس العلاقات العمالية الوطنية ويسيء استخدام سلطته "للسعي للانتقام من الأعداء المفترضين".

كما جاء في العريضة أن منظمة حرية التعبير للناس تدعو الكونجرس إلى إطلاق تحقيق فوري في المساءلة لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل ترامب عن الجرائم التي حدثت بالفعل والتي ستستمر في الأيام القادمة "يجب على الكونجرس أيضًا أن يكون مستعدًا لتوسيع نطاق تحقيقه إذا اتخذ ترامب أيا من الإجراءات الأخرى التي تستوجب المساءلة والتي هدد بتنفيذها".

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