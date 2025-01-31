الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يتهم بايدن بخفض معايير السلامة الجوية ويكشف سبب تحطم الطائرة المدنية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، إن المروحية التي اصطدمت بالطائرة المدنية كانت تحلق على ارتفاع عال جدا.

 

تحطم طائرتين في واشنطن مأساة حقيقية

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، إن تحطم طائرتين في واشنطن مأساة حقيقية، لافتا إلى أنه ليس هناك ناجون والمهمة الآن تحولت إلى البحث عن الجثث.

وتابع ترامب: "لا نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى حادث تحطم الطائرتين، ونتوصل إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى تحطمهما".

 

وبحسب شبكة «العربية»، اتهم ترامب كلًا من؛ بايدن وأوباما بخفض معايير السلامة الجوية، مضيفا: "سأكلف لجنة جديدة لإدارة وكالة الطيران الفيدرالية".

 

حادث تحطم طائرتين في واشنطن

واصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" تقل 64 شخصا بمروحية تابعة للجيش الأمريكي فوق واشنطن، مما أدى إلى سقوط الطائرتين في نهر بوتوماك شديد البرودة، في وقت مبكر من صباح الخميس.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، ذكرت السلطات أن طائرة الرحلة رقم 5342 لشركة الخطوط الجوية الأمريكية كانت في طريقها من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس إلى مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.

 

اصطدام طائرة بمروحية عسكرية في أمريكا

وقالت إن الطائرة اصطدمت بالمروحية العسكرية لدى اقترابها من مدرج المطار نحو الساعة التاسعة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي لـ أمريكا (02:00 بتوقيت جرينتش الخميس).

وذكرت تقارير أن المروحية الأمريكية العسكرية كانت تقل 3 أشخاص.

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