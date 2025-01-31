الصحة تفعل قرارات العلاج على نفقة الدولة بوحدات الرعاية الأولية في الشرقية بدءًا من الشهر المقبل

وجه الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية ببدء تفعيل خدمات قرارت العلاج على نفقة الدولة بوحدات الرعاية الأولية، اعتبارا من غدًا السبت اليوم الأول من شهر فبراير ٢٠٢٥،

الادارة الصحية بفاقوس

وذلك بكل من وحدة طب الأسرة ببني صريد التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، ومركز طب الأسرة بالعزيزية التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، وللمرة الأولى بهذه الوحدات، لخدمة مرضى الأمراض المزمنة من الضغط والسكر "بدون مضاعفات"،

الوحدات المفعل بها الخدمى خمس

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى هن صحة الشرقية ان إجمالي الوحدات المفعل بها الخدمة بمحافظة الشرقية هي خمس وحدات بعد تفعيلها في مركز طب الأسرة بصان القبلية بمدينة صان الحجر، ووحدة طب الأسرة بمنشأة ابو عمر، ومركز الحي الأول بمدينة العاشر من رمضان ضمن المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية.

تعزيز خدمات الرعاية الصحية

واشار الى انه يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة، وتقليل الأعباء على المستشفيات، من خلال توفير خدمات متكاملة داخل منشآت الرعاية الأولية.

تسهيل وصول العلاج الى المرضى

وأوضح الدكتور هاني جميعة بأنه من المتوقع أن يساهم تفعيل منظومة العلاج على نفقة الدولة بوحدات الرعاية الأولية في تسهيل وصول المرضى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى العلاج بالقرب من أماكن سكنهم،

تقليل الحاجة الى التنقل

مما يقلل الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجال الصحة.

تنبيهات هامة واردة من وزارة اصحة

كما شدد جميعة على الفرق الطبية ببعض التنبيهات الهامة والواردة من وزارة الصحة والسكان لضمان سير العمل بكفاءة، وتشمل أعمال الفرز الأولى وتسجيل المرضى في سجل التردد المستحدث، والإحالة إلى مكتب التسجيل والاستعلام

اجراء الفحوصات الطبية اللازمة

وهى تتم بشكل يومي،و إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعرض على اللجنة المختصة يوميًا،و تسجيل طلبات عرض لجنة ثلاثية ومرفقاتها، وإعداد ملفات المرضى بشكل يومي، والعرض على اللجنة الثلاثية في أيام إنعقاد اللجنة فقط،

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