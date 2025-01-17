رئيس مدينة صان الحجر يستجيب لشكاوى حي الفشاشة ويعالج أزمة الصرف الصحي

توجه أيمن هيكل رئيس مدينة صان الحجر إلى حي الفشاشة بمحافظة الشرقية؛ استجابة لشكاوى أهالي الحي من جراء وجود تسريب مياه بخط الصرف الصحي بالمنطقة، مما تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة وإعاقة حركة المارة.

التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى

وعلى الفور قام رئيس المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإستقدام المعدات اللازمة لإصلاح التسريب الموجود بالخط وشد وتركيب مواسير صرف جديدة بطول ٢٠ مترا طوليا، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

تعليمات المحافظ

وتنفيذا لتعليمات المهندس محافظ الشرقية لهيكل قد تم حلها فورًا مع الجهات المعنية وهو ما يأتى ضمن حزمة المبادرات الرئاسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التنبيه على رؤساء المراكز بالالتحام بالجماهير

وذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للاستماع إليهم وتلبية احتياجتهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي بالشرقية.

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