الجمعة 31 يناير 2025
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ندوة لسيدات الشرقية حول ترشيد استهلاك المياه وصيانة السباكة الخفيفة

ندوة توعوية للسيدات
ندوة توعوية للسيدات

 أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بتنظيم ندوة توعوية للسيدات. 

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أهمية الحفاظ على مياه الشرب 

 وذلك عن أهمية الحفاظ على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على  السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادىء السباكة الخفيفة، وذلك بمركز شباب كفر الشرابية التابع لإدارة شباب مشتول السوق.

 

التعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة 

 وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية  أنه خلال الندوة تم التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

 

إجراء استطلاعات الرأى 

بالإضافة إلى تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه وبالإضافة إلى تعريف السيدات بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتم إجراء استطلاعات للرأي وتسجيل الشكاوي والاستفسارات والمقترحات، بالإضافة لتوزيع مطبوعات تحتوي على رسائل إرشادية وتوعوية.

 

تكثيف الندوات التوعوية 

 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين والعاملين بها.

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دور شركة مياه الشرقية فى تنظيم الندوات 

 مشيدًا بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنظيم الندوات الإرشادية بالتعاون مع الجهات المختلفة لتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

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المهندس محمد عبدالعزيز رئبي شركة المياه الصرف الصحي محافظة الشرقية الادارة العمة للتوعية المشاركة المجتمعية مديرية الشباب والرياضة ندوة توعوية للسيدات

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