الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

رمضان عبد المعز: سيدنا النبي صلى ركعتين في سيناء خلال رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

الشيخ رمضان عبد المعز،
الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن رحلة الإسراء والمعراج التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل كانت مليئة بالدروس والعبر.

 رمضان عبد المعز: سيدنا النبي صلى ركعتين  في سيناء


وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: "حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، مرّ عبر عدة محطات، ومن أبرز هذه المحطات كان الوادي المقدس في سيناء، في هذا الوادي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين."

وأوضح الشيخ أن هذا الوادي المقدس هو المكان الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: "إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى"، مضيفا أن هذه المحطة تعدّ من أهم المحطات في رحلة الإسراء والمعراج، فهي تُظهر لنا عمق العلاقة الروحية بين الأنبياء والأماكن المقدسة.

 رمضان عبد المعز: الوادي المقدس في سيناء ليس مجرد موقع جغرافي

وأشار إلى أن الوادي المقدس في سيناء ليس مجرد موقع جغرافي، بل هو مكان يعكس ثبات الأنبياء على الحق، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تفاعل مع هذا المكان الروحي، مما يعزز أهمية الصلاة في الأماكن المقدسة التي تكون ملهمة للروح وتقرب العبد من ربه.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسراء والمعراج الإسراء الشيخ رمضان عبد المعز رحلة الاسراء رحلة الاسراء والمعراج مكة المكرمة المسجد الأقصى

مواد متعلقة

أحمد عمر هاشم من معرض الكتاب: رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد وباليقظة

الأوقاف تحيي ذكرى الإسراء والمعراج على مستوى الجمهورية

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج اليوم

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات
ads

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب عدم إجراء المكالمة الهاتفية بين السيسي وترامب (فيديو)

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي

إعفاء جهازين سنويا، توصيات برلمانية لحل أزمة جمارك التليفونات للمصريين بالخارج

بعد بيان رحيله، أرقام وبطولات علي معلول مع الأهلي في 9 سنوات

العنب المستورد يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور، وهذه أسعار الفاكهة اليوم

منوعات

المزيد

مؤرخ ألماني يدعو برلين للاعتراف بحصار لينينجراد جريمة إبادة جماعية

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

القنابل ذات الـ 2000 رطل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: سيدنا النبي صلى ركعتين في سيناء خلال رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

أحمد عمر هاشم من معرض الكتاب: رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد وباليقظة

تعرف على مكانة الصوم وأهميته في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية