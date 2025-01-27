رمضان عبد المعز: سيدنا النبي صلى ركعتين في سيناء خلال رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن رحلة الإسراء والمعراج التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل كانت مليئة بالدروس والعبر.

رمضان عبد المعز: سيدنا النبي صلى ركعتين في سيناء



وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: "حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، مرّ عبر عدة محطات، ومن أبرز هذه المحطات كان الوادي المقدس في سيناء، في هذا الوادي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين."

وأوضح الشيخ أن هذا الوادي المقدس هو المكان الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: "إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى"، مضيفا أن هذه المحطة تعدّ من أهم المحطات في رحلة الإسراء والمعراج، فهي تُظهر لنا عمق العلاقة الروحية بين الأنبياء والأماكن المقدسة.

رمضان عبد المعز: الوادي المقدس في سيناء ليس مجرد موقع جغرافي

وأشار إلى أن الوادي المقدس في سيناء ليس مجرد موقع جغرافي، بل هو مكان يعكس ثبات الأنبياء على الحق، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تفاعل مع هذا المكان الروحي، مما يعزز أهمية الصلاة في الأماكن المقدسة التي تكون ملهمة للروح وتقرب العبد من ربه.



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