الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

سر قرار نتنياهو وقف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال مكتب بنيامين نتنياهو إن رئيس وزراء دولة الاحتلال أصدر أمرا بتأخير الإفراج عن الفلسطينيين حتى ضمان خروج آمن للمحتجزين الإسرائيليين من غزة.

وذكر إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني، اليوم الخميس، أن الحافلات التي كانت تقل الأسرى الفلسطينيين عادت إلى الأماكن التي انطلقت منها.

 

إعلام إسرائيلى: أوامر لحافلات الأسرى الفلسطينيين بالعودة للسجون 

 قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أكد لأهالي المحتجزين التزامه بإعادة ذويهم ومواصلة المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المستوى السياسي أوعز بوقف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر.

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انتهاء عملية تسليم الأسرى 

 وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن عملية تسليم الأسرى من قطاع غزة اكتملت بتسليم الأسير الإسرائيلي غادي موزيس للصليب الأحمر، وأن سيارات الصليب الأحمر تتوجه إلى معبر كرم أبو سالم بعد انتهاء عملية التسليم.

 

حماس: ما تم اليوم يؤكد وحدة قوى المقاومة في الميدان

ومن جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): الاحتشاد الكبير لجماهير شعبنا أثناء تسليم الأسرى بخان يونس وجباليا رسالة إصرار وقوة وتحد في وجه المحتل.
 

 

وأضافت حماس: "ما تم اليوم يؤكد وحدة كتائب القسام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان وفي إدارة عملية التبادل".

 

وتسلم الصليب الأحمر المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود في خان يونس، وسط حشد جماهيري كبير أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل يحيى السنوار.

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