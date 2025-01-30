الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

بمحيط منزل السنوار، تفاصيل جديدة بشأن تسليم حماس الأسرى الإسرائيليين

منزل السنوار، فيتو
منزل السنوار، فيتو

انتشر مقاتلو كتائب القسام في مدينة خانيونس، حيث سيتم تسليم أسرى إسرائيليين بمحيط منزل قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار.

عملية تسليم الأسرى 

وشاركت ألوية الناصر صلاح الدين كتائب القسام وسرايا القدس في عملية تسليم الأسرى التي تمت من أمام منزل القائد المشتبك الشهيد يحيى السنوار.

جدير بالذكر أنه تم الإعلام صباح اليوم الخميس، أن حماس سلّمت، المحتجزة الإسرائيلية المجندة "آجام بيرجر" للصليب الأحمر، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأقامت حماس، منصة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة لتسليم "آجام بيرجر".

وأخرجت عناصر كتائب القسام المحتجزة الإسرائيلية من أنقاض منزل في مخيم جباليا، وهو ما يختلف عن طريقة تسليم المحتجزين الإسرائيليين التي جرت في الدفعتين السابقتين.

صفقة تبادل الأسرى 

فيما سيتم تسليم المحتجزين "أربيل يهود" و"جادي موزيس"، في عملية إطلاق سراح أخرى تتم بالتزامن في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تسلم المجندة "آجام بيرجر" بعد إطلاق سراحها.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه لمدة 42 يومًا تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية.

 

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