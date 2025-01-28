ترامب يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض 4 فبراير المقبل

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض يوم 4 فبراير المقبل.

نتنياهو يتطلع للقاء ترامب في البيت الأبيض

وقالت مصادر أمريكية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتطلع إلى لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، وإذا تمت الزيارة، سيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يجتمع بترامب في البيت الأبيض منذ تنصيبه.

وأكدت المصادر، أن مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، سيزور إسرائيل هذا الأسبوع لترتيب الاجتماع وإجراء محادثات مع نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين.

بدوره، ألمح ترامب إلى إمكانية اللقاء خلال تصريحاته على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قائلا: "سأتحدث مع بيبي نتنياهو قريبا"، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية عن موعد الاجتماع.

نتنياهو يوجه الشكر لترامب لهذا السبب

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه الشكر يوم الأحد، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوفاء بوعده بتزويد تل أبيب بما تحتاجه للدفاع عن نفسها ومواجهة أعدائها، وذلك على حد تعبيره.

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "عددا كبيرا من الأشياء" التي طلبتها دولة الاحتلال من الولايات المتحدة، يجري تسليمها حاليا.

الإفراج عن شحنة قنابل يبلغ وزنها 2000 رطل

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل": "الكثير من الأشياء التي كانت إسرائيل قد طلبتها ودفعت ثمنها، ولكن لم يُرسلها الرئيس السابق جو بايدن، باتت الآن في طريقها إلى التسليم، دون أن يكشف مزيدًا من التفاصيل".

يأتي هذا الإعلان بعدما أفادت تقارير صحفية بأن إدارته أفرجت عن شحنة قنابل يبلغ وزنها 2000 رطل (907 كلج).

تعليق تسليم إسرائيل 1800 قنبلة تزن 2000 رطل

وكانت إدارة بايدن علّقت العام الماضي تسليم إسرائيل 1800 قنبلة تزن 2000 رطل في الوقت الذي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط فيه لشن هجوم واسع النطاق على رفح في جنوب قطاع غزة إلى حيث كان قد لجأ 1,4 مليون فلسطيني بسبب القصف والقتال.

كما حذر بايدن حينها من أن استخدام هذا النوع من القنابل في مناطق كهذه سيتسبب في مأساة إنسانية كبيرة.

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