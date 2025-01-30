الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يؤكد وصول الأسرى السبعة المفرج عنهم إلى إسرائيل

عملية تبادل الأسرى
عملية تبادل الأسرى

أكد جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الخميس، وصول الأسرى السبعة المفرج عنهم من غزة  إلى إسرائيل.

 

انتهاء عملية تسليم الأسرى 

 وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن عملية تسليم الأسرى من قطاع غزة اكتملت بتسليم الأسير الإسرائيلي غادي موزيس للصليب الأحمر، وأن سيارات الصليب الأحمر تتوجه إلى معبر كرم أبو سالم بعد انتهاء عملية التسليم.

 

حماس: ما تم اليوم يؤكد وحدة قوى المقاومة في الميدان

ومن جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): الاحتشاد الكبير لجماهير شعبنا أثناء تسليم الأسرى بخان يونس وجباليا رسالة إصرار وقوة وتحد في وجه المحتل.
 

وأضافت حماس: "ما تم اليوم يؤكد وحدة كتائب القسام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان وفي إدارة عملية التبادل".

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وتسلم الصليب الأحمر المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود في خان يونس، وسط حشد جماهيري كبير أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل يحيى السنوار.

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عملية تسليم الأسرى جيش الاحتلال غزة معبر كرم ابو سالم كتائب القسام

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