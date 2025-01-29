أخبار الاقتصاد اليوم: عطل يضرب فيسبوك.. تثبيت سعر الفائدة في أمريكا.. وبنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه عبر إنستاباي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بعد 3 مرات من الخفض خلال عام 2024، لتستقر بين مستوى 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات، ومخالفا لطموحات ترامب.

قررت بنوك مركزية خليجية تثبيت أسعار الفائدة، بعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بعد 3 مرات من الخفض خلال عام 2024، لتستقر بين مستوى 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات، ومخالفا لطموحات ترامب

يتبقي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 7 اجتماعات دورية خلال عام 2025، ويأتي الاجتماع القادم في 19 مارس المقبل.

تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيها، ليسجل سعر الجنيه الذهب الآن حوالى 30720 جنيها، بتعاملات اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 في محلات الصاغة.

شكا عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واحد من تطبيقات شركة ميتا، من عطل غريب اليوم الأربعاء في عدد من دول العالم.

وقال عدد من المستخدمين إن المنشورات القديمة عادت للظهور كأنها منشور حديث.

التضخم الأمريكي 2025، لا تزال الحرب مستمرة بين الفيدرالي الأمريكي والتضخم، لمحاولة السيطرة عليه ووصوله إلى النسبة المستهدفة له عند 2%، وهذا ما جعل الكثيرين يتساءلون حول مصير التضخم الأمريكي 2025، وهل من الممكن أن يحقق الفيدرالي خفض مؤشر أسعار المستهلكين خلال العام الجاري أم لا؟

مايكروسوفت وشراء تيك توك، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قيام شركة مايكروسوفت بإجراء محادثات لشراء الفرع الأمريكي لشركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك سلطت الأضواء مرة أخرى على التطبيق الشهير تيك توك.

تشهد أسعار السكر استقرارا ملحوظا اليوم، ويعد السكر من السلع الأساسية فى أى بيت مصرى، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعاره بالمحال التجارية والأسواق.

منذ تلميح دونالد ترامب لها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وحتى الإعلان عن تطبيقها على أرض الواقع، أثارت الرسوم الجمركية الأمريكية حالة من الجدل في الأسواق العالمية، وبالتحديد في دول أوروبا وكندا والصين والمكسيك، مما جعل هناك تخاوف مستمر من تجدد موجة التضخم مرة أخرى.

شحن النفط الروسي، تسببت العقوبات الأمريكية على النفط الروسي، في حالة من التعثر تعيشها عمليات شحن النفط الروسي والتجارة خلال الفترة الحالية، وبالتحديد عمليات الشحن الخاصة بشهر مارس والمتوجهة إلى آسيا التي تعتبر أكبر الأسواق المستهلكة للنفط في العالم.

أعلن بنك مصر، عن إطلاق خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنيه إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية “إنستاباي”، مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فوريًا إلى جميع البنوك داخل مصر، وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال، شركات صرافة وبنوك لدى بنك مصر.

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