الإمارات وقطر تثبتان سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالى الأمريكى

قررت بنوك مركزية خليجية تثبيت أسعار الفائدة، بعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بعد 3 مرات من الخفض خلال عام 2024، لتستقر بين مستوى 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات، ومخالفا لطموحات ترامب.

ومن أهم البنوك التى ثبتت سعر الفائدة

الإمارات العربية المتحدة

وأبقى البنك المركزي في الإمارات على سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 4.40%.

سعر الفائدة فى قطر

كما ثبتت البنك المركزي القطري أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة (سعر فائدة الإيداع وسعر الإقراض وسعر إعادة الشراء) عند 4.6% و5.10% و4.85% على الترتيب.

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