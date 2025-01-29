عطل فني يضرب "فيسبوك" يظهر المنشورات القديمة

شكا عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واحد من تطبيقات شركة ميتا، من عطل غريب اليوم الأربعاء في عدد من دول العالم.

وقال عدد من المستخدمين إن المنشورات القديمة عادت للظهور كأنها منشور حديث.

وبحسب الشكاوى التي تداولها المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي "إكس" و"فيسبوك"، فإن العديد من المنشورات للصفحات تعود لعام 2022 و2023 عادت للظهور كأنها منشور حديث.

عطل التطبيقات والمنصات الرقمية

ورصد موقع "downdetector" المتخصص في رصد عطل التطبيقات والمنصات الرقمية، شكاوى من عطل في "فيسبوك" بداية من الساعة الرابعة عصرًا إلا أنها بلغت ذروتها في تمام الساعة السابعة مساء.

وبحسب منصة "downdetector" فقد بلغت الشكاوى المتعلقة بـ "الحالة" 45% من إجمالي الشكاوى، و30% من الشكاوى تتعلق بنسخة الويب من "فيسبوك"، و25% تتعلق بعدم التمكن من الوصول لحساب "فيسبوك".

من جانبها لم تعلق "فيسبوك" على العطل حتى وقت نشر التقرير.

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