ارتفاعات قياسية لتكلفة شحن النفط الروسي بسبب العقوبات الأمريكية

شحن النفط الروسي، تسببت العقوبات الأمريكية على النفط الروسي، في حالة من التعثر تعيشها عمليات شحن النفط الروسي والتجارة خلال الفترة الحالية، وبالتحديد عمليات الشحن الخاصة بشهر مارس والمتوجهة إلى آسيا التي تعتبر أكبر الأسواق المستهلكة للنفط في العالم.

شحن النفط الروسي يتسبب في أزمة بالأسواق

وتسببت أزمة شحن النفط الروسي، في تفاقم الفجوة السعرية بين البائعين والمشترين في الصين، ما نتج عنه عدم تدفق النفط إلى أسواق آسيا، نتيجة العقوبات التي تسببت في تداعيات كبيرة.

ناقلات النفط الروسي، فيتو

تأثير العقوبات الأمريكية على سلاسل النقل

وقررت أمريكا في بداية شهر يناير الجاري، فرض عقوبات على سلاسل نقل النفط الروسي، ما انعكس على ارتفاع تكاليف استئجار ناقلات النفط، مما جعل مشتري النفط في الهند والصين، يقررون عدم الشراء من الناقلات التي تم فرض العقوبات عليها، وجعل التكاليف ترتفع لأرقام قياسية.

أسعار الشحن وتأثيرها على السوق

وقال عدد من المتعاملين لوكالة رويترز، إن عروض مزيج “خام إسبو” الروسي المُصدَّر إلى الصين من ميناء كوزمينو في المحيط الهادي، قفزت إلى علاوات تتراوح بين 3 و5 دولارات للبرميل فوق خام برنت في بورصة “إنتركونتيننتال”.

وتسبب هذا الارتفاع في الزيادة الكبيرة في تكاليف شحن الناقلات “أفراماكس”، التي شهدت ارتفاعا بملايين الدولارات، هذا التصاعد في التكاليف يهدد بتقليص الطلب على النفط الروسي، الذي يواجه بالفعل ضغوطا من ارتفاع أسعار الخامات المنافسة، مثل النفط الإيراني.

تأثير العقوبات على المشترين الرئيسيين

تعد الصين واحدة من أكبر مستوردي النفط الروسي، حيث شكل الخام الروسي نحو خمس وارداتها في عام 2024، ولكن العقوبات الأخيرة دفعت بعض الموانئ الصينية إلى رفض استقبال السفن الخاضعة للعقوبات، مما أجبر الموردين على تقديم خصومات أو إيجاد طرق بديلة لتوصيل الشحنات.

هذا التحول في السوق الصينية يعكس مدى حساسية السوق تجاه التطورات الجيوسياسية والعقوبات الدولية.

وبالنسبة للهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، كان التأثير واضحا، حيث صرح المدير المالي لشركة “بهارات بتروليوم” المحدودة أن الشركة لم تتلق عروضا جديدة للتسليم في مارس، وهو ما يعد تغيرا كبيرا مقارنة بالوضع المعتاد.

ويتوقع أن تنخفض الشحنات الروسية المعروضة للهند بشكل ملحوظ، خاصة بعد أن شكل الخام الروسي 36% من واردات الهند النفطية في عام 2024.

تحديات السوق وتداعياتها المستقبلية

أدى ارتفاع تكاليف النقل إلى زيادة فجوة الأسعار بين المشترين والبائعين، لا سيما في الصين، حيث يحاول البائعون نقل جزء من تكاليف الشحن المرتفعة إلى المشترين، ومع ذلك، يبدو أن الطلب القوي في فصل الشتاء يساعد في تخفيف حدة هذه الفجوة، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف النقل قد يؤدي إلى تراجع الطلب مستقبلًا.

العوامل التي تؤثر على الطلب في السوق الآسيوية لها تداعيات واسعة النطاق على السوق العالمية، ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تقليل اعتمادها على النفط الروسي، تبقى آسيا المحرك الأساسي للطلب العالمي، ومع ذلك فإن ارتفاع الأسعار قد يدفع بعض المشترين إلى البحث عن بدائل أرخص، مثل النفط الإيراني أو الخليجي.

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