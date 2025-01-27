بنك مصر يقدم التوعية والتثقيف المالي لطلاب المدارس الخاصة من ذوي الهمم

ونظم بنك مصر ندوات للتوعية والتثقيف المالي لطلاب مدارس التربية الخاصة من ذوي الصعوبات السمعية والبصرية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وصرحت هند فهمى – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر انه في اطار استراتيجية الشمول المالي التي اقرها البنك المركزي المصري، فأنه يتم تقديم التوعية والتثقيف المالي لمختلف فئات المجتمع وخاصة ذوى الهمم، حيث تم في المرحلة الأولى عقد 48 ندوة تثقيفية في 33 مدرسة لذوى الصعوبات السمعية و15 مدرسة لذوى الصعوبات البصرية لعدد حوالى 3800 طالب بالمرحلة الإعدادية والثانوية في 14 محافظة شملت الدقهلية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، بورسعيد، بنى سويف، الفيوم، الإسكندرية، قنا، الأقصر، وجارى الاعداد لتنفيذ المرحلة الثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.



وأكدت هند فهمى - ان بنك مصر قام بإطلاق برنامج " الممكن " لذوي الإمكانيات المميزة لتيسير حصول العملاء " ذوي الهمم "على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة.

وقد وصل عدد الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم الي نحو 248 فرعا كمرحلة أولى في مختلف محافظات الجمهورية متوفر بها (منحدر او خدمة كرسي كهربائي متحرك)

كما تم تدريب فريق عمل متخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بطريقة الاشارة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت شعار " شاور" وذلك بنحو 539 فرعا من فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولى، بالإضافة الى وجود كوادر مدربة من خدمة العملاء للتعامل مع عملائنا من ذوي الهمم في نحو 358فرعا في مختلف محافظات الجمهورية،

وقد وصل عدد الات الصراف الآلي المجهزة لنحو 200 آلة للتعامل من قبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية مستخدمي الكراسي المتحركة، كما تم العمل على اتاحة ما يصل لنحو 1527 آلة لذوي الهمم من ذوي الصعوبات البصرية خلال العام 2024.



من جانبها أفادت الدكتورة إيمان كريم - المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يتعاون فيما يخص التوعية بالشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية وبنك مصر، ويهدف هذا التعاون إلى دمج الأشخاص ذوي الهمم في برامج الشمول المالي، من خلال التنسيق مع البنوك للعمل على توفير الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ومهيأ لمختلف أنواع الصعوبات مثل: تطبيق الكود الهندسي للإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للصعوبات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للحالات الشديدة، ووضع نظام خاص لتيسير المعاملات البنكية لهم.

وأكدت المشرف العام على المجلس أنه تماشيا مع المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " نظم المجلس خلال الشهور القليلة الماضية بالتعاون مع بنك مصر ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة عدد من الندوات التوعوية المتعلقة بتسيير المعاملات البنكية والشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم

وتضمنت ورش العمل والندوات التوعوية والتعليمية المفاهيم والحقوق المالية للأشخاص ذوي الهمم، وإجراءات تيسير المعاملات المالية والبنكية لهم داخل البنوك المختلفة، وتوعيتهم بما جاء في الكتاب الدورى الصادر من البنك المركزي المصري والخاص بتيسير المعاملات البنكية للأشخاص ذوي الصعوبات البصرية والسمعية والحركية، وتم اتاحة الورش بالترجمة الإشارية وتم توزيع بطاقة بنك مصر " ميزة " المدفوعة مقدما على الطلاب والمعلمين تشجيعا لهم على إجراء المعاملات البنكية والتعامل مع كافة الخدمات المصرفية.

هذا ويسعي بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته لتلبية كافة احتياجات مختلف فئات المجتمع، ويعمل البنك على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه العملاء من ذوي الهمم والامكانيات المميزة بما يمنحهم تجربة مصرفية متميزة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ويأتي ذلك دعما لجهود الدولة التي تحث علي تحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة لهم 7 من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع؛ بما يساعدهم علي الوصول إلى مستوى حياة أفضل وتحقيقا للشمول المالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.