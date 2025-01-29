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اقتصاد

الرسوم الجمركية الأمريكية، تحذيرات عالمية لـ ترامب بسبب الحرب التجارية

رسوم ترامب الجمركية
رسوم ترامب الجمركية

الرسوم الجمركية الأمريكية، منذ تلميح دونالد ترامب لها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وحتى الإعلان عن تطبيقها على أرض الواقع، أثارت الرسوم الجمركية الأمريكية حالة من الجدل في الأسواق العالمية، وبالتحديد في دول أوروبا وكندا والصين والمكسيك، مما جعل هناك تخاوف مستمر من تجدد موجة التضخم مرة أخرى.

 

أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية

وتسببت الرسوم الجمركية الامريكية، في ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار في الأشهر القليلة الماضية، مع التصريحات المستمرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي الجديد، حول تطبيق تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات من الخارج، للتركيز على المنتج المحلي فقط.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 

فرض الرسوم الجمركية الامريكية على الواردات 

وجاءت خطط ترامب أيضا، حول فرض رسوم جمركية على الواردات من الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب، في خطوة تهدف إلى دفع الشركات نحو تصنيع المزيد داخل الولايات المتحدة، واحدة من سلسلة التهديدات التجارية التي أطلقها ترامب في الأيام الأخيرة، حيث تضر هذه الخطط بحلفاء الولايات المتحدة في آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية واليابان.

 

أشار ترامب إلى نيته فرض رسوم على واردات الرقائق الإلكترونية دون تقديم تفاصيل دقيقة، آسيا تعد أكبر مركز لتصنيع الرقائق في العالم، حيث تنتج أكثر من 80% من أشباه الموصلات التي تباع عالميا وفقا لتقرير صادر عن البنك الآسيوي للتنمية.

 

تحذيرات من الرسوم الجمركية الأمريكية

وحذرت العديد من دول العالم، الرئيس الأمريكي من الإستمرار في التهديدات أو فرض رسوم جمركية على واردات الدول للولايات المتحدة، لأنها سوف تتسبب في أزمات اقتصادية للجميع، ولن تنجو أمريكا منها أيضا، في ظل معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.

 

تأثر الأسواق الناشئة من الرسوم الجمركية الأمريكية

وقالت مجموعة "UBS" في تقرير حديث، إنه تحذر من أن الأسواق الناشئة قد تتعرض لمزيد من الخسائر في الأسهم والعملات، حيث لم تأخذ موجة البيع الأخيرة بعين الاعتبار بالكامل المخاطر الناتجة عن الرسوم الجمركية المحتملة التي يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرضها على الواردات.

 

وأشار التقرير إلى أن انخفاض التضخم قد يعزز تنافسية اليوان الصيني، مما يمنح الصادرات الصينية ميزة إضافية على حساب الإنتاج في الأسواق الناشئة الأخرى.

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لكن في المقابل، قد تؤدي هذه الرسوم إلى تباطؤ واردات الصين، بسبب الضغوط المالية وضعف الربحية التي ستؤثر سلبا على الدول المصدرة للسلع الأساسية إلى السوق الصينية.

وأضاف التقرير أن دولا مثل المكسيك، فيتنام، كوريا الجنوبية، وتايلاند تواجه مخاطر مباشرة نظرا لفوائضها التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة، ما يجعلها أهدافا محتملة للرسوم الجمركية الجديدة.

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