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خارج الحدود

وسائل إعلام سورية: الشرع يلقي اليوم خطاب النصر بحضور قادة الفصائل العسكرية

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

أفادت صحيفة “الوطن” السورية، اليوم الأربعاء، أن الشرع يلقي اليوم خطاب النصر بحضور قادة الفصائل العسكرية.

وقبل وقت سابق، قالت مصادر خاصة للتليفزيون السوري إن الإدارة السورية الجديدة قد تعلن وقف العمل بالدستور وتشكيل لجنة دستورية قريبًا.

الاتصالات بين موسكو ودمشق مهمة

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد أن الكرملين يعتبر الاتصالات بين موسكو ودمشق مهمة، مشيرا إلى أن الكرملين لم يعلق على التصريحات حول مطالب سوريا المزعومة من روسيا بالتعويض وتسليم الأسد.

العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا متعددة الأوجه

وقال دميتري بيسكوف في بيان له: من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية وروسيا ستواصل القيام بذلك.

وأضاف: العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا متعددة الأوجه ووثيقة للغاية وهي جزء لا يتجزأ من أجندة كل من بوتين ولوكاشينكو.

وضع العراقيل أمام صفقات الطاقة وروسيا

وتابع: الولايات المتحدة وأوروبا تحاولان وضع العراقيل أمام صفقات الطاقة وروسيا تتخذ خطوات للحد من العواقب.

وأردف: الصحفي كارلسون لم يقدم أدلة عندما تحدث عن نوايا إدارة بايدن لاغتيال بوتين ومن الأفضل عدم الأخذ بالمعلومات غير المؤكدة.

الصداقة مع صربيا وبلجراد
وأضاف: روسيا تقيّم حاليا الصداقة مع صربيا وبلغراد لم تطلب المساعدة من موسكو وقيادة البلاد قادرة على حل المشاكل بمفردها

 

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